 

Между послом Израиля Дани Даноном и представительницей генсека ООН вспыхнула перепалка

19.06.2026, 19:45, Разное
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Словесная перепалка на повышенных тонах вспыхнула между послом Израиля в ООН Дани Даноном и Ванессой Фрейзер, представительницей генсекретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов.

Данон выступал на мероприятии, приуроченном к Международному дню борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта, и подверг критике Прамилу Паттен, специального представителя генсека ООН по вопросу о сексуальном насилии в конфликтах. В этот момент Фрейзер вмешалась в его выступление и попыталась прервать речь Данона.

Данон заявил, что «Израиль внесен в черный список в один ряд с ХАМАСом, «Исламским государством» и «Боко харам». Это позор». Он не позволил Фрейзер прервать его выступление и обвинил ее в том, что она «является частью этой позорной тенденции».


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