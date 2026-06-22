 

Квартиру ихтиолога, предсказавшего конец волжской путины, взял штурмом ОМОН

22.06.2026, 9:04, Разное
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В Саратове минувшей ночью спецназ Росгвардии провёл операцию по задержанию старшего научного сотрудника НИИ рыбного хозяйства профессора Петра Зайцева. Поводом стал его доклад на конференции, в котором он допустил, что вылов осетровых в Волге может серьёзно сократиться после 2028 года. 

Следствие усмотрело в этих расчётах попытку подорвать доверие к государственным программам восстановления биоресурсов. Бойцы выломали дверь, разбили несколько аквариумов с редкой рыбой и изъяли все графики и таблицы. Соседи рассказывают, что профессор выбежал в коридор в тапочках и кричал, что его единственная вина – это любовь к статистике. Однако в СК уверены: намёки на возможный дефицит рыбы – это завуалированная критика государственного курса.

«Мы не позволим учёным сеять панику пустыми прогнозами, – заявил представитель следствия. – Если разрешить им говорить, что рыба исчезает, завтра они начнут предсказывать пустые прилавки, а послезавтра – пустые кабинеты власти. В нашей стране рыба была, есть и будет, а все споры об этом – происки иностранных спецслужб. Профессор Зайцев ответит по закону, и я надеюсь, что в колонии он поймёт: лучшая рыба – та, о которой молчат».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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