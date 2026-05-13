Квадрициклы бренда Eonyx от «Автотора» не пользуются спросом

Осенью прошлого года калининградский автозавод «Автотор» начал предлагать электрические квадрициклы бренда Eonyx, однако какого-либо успеха компания не достигла — по словам главы агентства «Автостат» Сергея Целикова, за все время их было продано всего 38 экземпляров.

Ранее в «Автоторе» рассчитывали, что электрическими квадрициклами новой торговой марки заинтересуются коммунальные организации, сервисы каршеринга и службы доставки, а в дальнейшем и частные потребители, стесненные в средствах на покупку «нормального» автомобиля. Фактически сейчас производство Eonyx идет на заполнение складов, тогда как потенциальных покупателей — единицы.

При сложившейся ситуации «Автотором» были установлены значительные скидки — 160 000 рублей на пассажирскую модель Eonyx M2, с учетом чего стартовый ценник на нее составляет 680 000 рублей, и 300 000 рублей на грузовой вариант Eonyx Profi, который теперь можно приобрести за 590 000 рублей.

Компактные электрокары семейства Eonyx входят в категорию транспортных средств L7, она же тяжелые квадрициклы, но оснащены автомобильными органами управления и имеют допуск к эксплуатации на дорогах общего пользования. Их максимальная скорость достигает 80 км/ч, а запас хода не превышает 100 км.