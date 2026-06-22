Канцелярия Навроцкого отвечает Зеленскому — Шредер не ставил памятников Гитлеру и Гиммлеру

После того, как президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла, украинский президент напомнил, что кавалерами этой награды остаются российская императрица Екатерина Вторая, уничтожившая польскую государственность, и фашистский лидер Италии Бенито Муссолини, союзник гитлеровской Германии.

Официальная Варшава сочла необходимым выступить с разъяснениями. Министр в канцелярии польского президента Агнешка Енджак опубликовала в социальной сети Х пост, в котором отметила, что они давно умерли, а процедуры, позволяющей лишить ордена посмертно, не существует.

Еще один названный Зеленским кавалер ордена – бывший канцлер Германии Герхард Шредер, известный пророссийской позицией. «Мы осуждаем его пропутинскую деятельность, как вредящую Европе и Польше. Но он никогда не наносил Польше таких оскорблений, как президент Украины», – пишет Енджак.

«В правление Шредера, в Германии не воздвигали монументов Гитлеру и Гиммлеру. Ни одно из подразделений Бундесвера не получало наименование «Героев СС». Украинский лидер оскорбил народ, который на протяжении четырех лет показал себя лучшим другом Украины», – отмечает министр. Она подчеркнула – несмотря на оскорбление, Польша продолжит поддерживать своего соседа.

Зеленский был лишен высшей награды Польши после того, как он подписал указ о присвоении почетного наименования «Героев УПА» одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. В Польше на Украинскую повстанческую армию возлагают ответственность за убийство 100000 поляков во время Волынской резни, в годы Второй Мировой войны.

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