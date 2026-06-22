 

Канцелярия Навроцкого отвечает Зеленскому — Шредер не ставил памятников Гитлеру и Гиммлеру

22.06.2026, 12:45, Разное
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После того, как президент Польши Кароль Навроцкий принял решение лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла, украинский президент напомнил, что кавалерами этой награды остаются российская императрица Екатерина Вторая, уничтожившая польскую государственность, и фашистский лидер Италии Бенито Муссолини, союзник гитлеровской Германии.

Официальная Варшава сочла необходимым выступить с разъяснениями. Министр в канцелярии польского президента Агнешка Енджак опубликовала в социальной сети Х пост, в котором отметила, что они давно умерли, а процедуры, позволяющей лишить ордена посмертно, не существует.

Еще один названный Зеленским кавалер ордена – бывший канцлер Германии Герхард Шредер, известный пророссийской позицией. «Мы осуждаем его пропутинскую деятельность, как вредящую Европе и Польше. Но он никогда не наносил Польше таких оскорблений, как президент Украины», – пишет Енджак.

«В правление Шредера, в Германии не воздвигали монументов Гитлеру и Гиммлеру. Ни одно из подразделений Бундесвера не получало наименование «Героев СС». Украинский лидер оскорбил народ, который на протяжении четырех лет показал себя лучшим другом Украины», – отмечает министр. Она подчеркнула – несмотря на оскорбление, Польша продолжит поддерживать своего соседа.

Зеленский был лишен высшей награды Польши после того, как он подписал указ о присвоении почетного наименования «Героев УПА» одному из подразделений Сил специальных операций ВСУ. В Польше на Украинскую повстанческую армию возлагают ответственность за убийство 100000 поляков во время Волынской резни, в годы Второй Мировой войны.


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