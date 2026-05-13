 

Гей-радар Главлита РФ заблокировал продажу учебников физики для десятого класса из-за упоминания закона Гей-Люссака

13.05.2026, 11:15, Разное
  Поддержать в Patreon

Родители девятиклассников уже две недели не могут купить своим детям учебники физики на следующий учебный год. В книжных магазинах говорят, что продажи остановлены автоматической системой Главлита РФ «Гей-радар».

Аппаратно-программный комплекс мониторинга ЛГБТ-пропаганды «Гей-радар» введён в эксплуатацию в середине апреля. Он без участия человека обнаруживает упоминания гомосексуализма во всех видах печатной продукции, экземпляры которой поступают во Всероссийскую государственную библиотеку им. Ленина. Все книжные магазины страны были обязаны установить в свои программы управления продажами модуль Гей-радара. Если программа обнаруживает признаки ЛГБТ-активности в каком-либо произведении, оно автоматически снимается с продажи.

«С момента запуска Гей-радара в работу у нас около сорока процентов литературы попало в список «Снять с продажи». Там не только учебники физики, мы и Уголовный кодекс продавать не можем, хотя там теперь нет статьи «Мужеложство». Видимо, радар что-то перепутал, программа плохо отлажена», — рассказала на условиях анонимности одна из сотрудниц волгоградского дома книги.

Главлит РФ утверждает, что в АПК «Гей-радар» нет функции ручного исключения произведения из запретного списка. Это сделано для предотвращения коррупции. Поэтому единственный способ обеспечить десятиклассников учебниками физики – заново издать их, удалив главу о газовых законах, «содержащих Гей-Люссак-пропаганду». Заблокированные же учебники необходимо утилизировать.

Российская Академия наук в качестве компромиссного решения предложила скорректировать фамилию великого физика и впредь называть его «Гай-Люссак». Главлит рассмотрит это предложение в сентябре.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

13.05 / В Нидерландах совершено нападение на солдат NATO

13.05 / Загадочные голубые вспышки связали со столкновениями черных дыр и звезд Вольфа — Райе

13.05 / Внутренняя иерархия подавила желание приматов играть друг с другом

13.05 / Новый сорбент смог уловить до 99,99% канцерогенного бензола

13.05 / Российская разработка повысила точность обнаружения утечек нефти в изношенных трубопроводах в удаленных районах

13.05 / В Сербии впервые в истории проходят совместные учения с NATO

13.05 / Каменные круги в суданской пустыне рассказали о скотоводах «Зеленой Сахары»

13.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1539-й день войны

13.05 / Минпросвещения отзывает 626 докторских диссертаций, авторы которых ссылались на соцопросы в Telegram

13.05 / Дети и птенцы научились говорить благодаря ответам родителей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике