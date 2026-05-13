Гей-радар Главлита РФ заблокировал продажу учебников физики для десятого класса из-за упоминания закона Гей-Люссака

Родители девятиклассников уже две недели не могут купить своим детям учебники физики на следующий учебный год. В книжных магазинах говорят, что продажи остановлены автоматической системой Главлита РФ «Гей-радар».

Аппаратно-программный комплекс мониторинга ЛГБТ-пропаганды «Гей-радар» введён в эксплуатацию в середине апреля. Он без участия человека обнаруживает упоминания гомосексуализма во всех видах печатной продукции, экземпляры которой поступают во Всероссийскую государственную библиотеку им. Ленина. Все книжные магазины страны были обязаны установить в свои программы управления продажами модуль Гей-радара. Если программа обнаруживает признаки ЛГБТ-активности в каком-либо произведении, оно автоматически снимается с продажи.

«С момента запуска Гей-радара в работу у нас около сорока процентов литературы попало в список «Снять с продажи». Там не только учебники физики, мы и Уголовный кодекс продавать не можем, хотя там теперь нет статьи «Мужеложство». Видимо, радар что-то перепутал, программа плохо отлажена», — рассказала на условиях анонимности одна из сотрудниц волгоградского дома книги.

Главлит РФ утверждает, что в АПК «Гей-радар» нет функции ручного исключения произведения из запретного списка. Это сделано для предотвращения коррупции. Поэтому единственный способ обеспечить десятиклассников учебниками физики – заново издать их, удалив главу о газовых законах, «содержащих Гей-Люссак-пропаганду». Заблокированные же учебники необходимо утилизировать.

Российская Академия наук в качестве компромиссного решения предложила скорректировать фамилию великого физика и впредь называть его «Гай-Люссак». Главлит рассмотрит это предложение в сентябре.

