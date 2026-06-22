 

Физик создали мини-копию расширяющейся Вселенной для изучения времени

22.06.2026, 11:00, Разное
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Физик Джованни Баронтини из Бирмингемского университета построил своего рода копию нашей Вселенной, но в миниатюрном варианте и в «нулевом состоянии» – то, какой она была сразу после Большого взрыва. Этот эксперимент предназначен для изучения природы времени через наблюдение изменений внутри системы, а не при помощи абстрактных тикающих часов. В данной модели вещество будет расширяться по аналогии со вселенной, а так как пространство и время неразрывно связаны, наблюдение за первым даст новую информацию о втором.

Физически модель представляет собой облако из 24 000 атомов рубидия, которые охладили до крохотной доли градуса выше абсолютного нуля. Это снизило их активность до предела, но она все же сохраняется – в системе действует энтропия, поэтому она будет изменяться сама по себе. Все атомы при охлаждении приобрели одинаковую квантовую идентичность, затем облако разделили на две части.

Одну часть изолировали от наблюдателей, чтобы исключить влияние извне, и именно в ней будут протекать основные процессы. А вторая послужит «окошком» в первую, через которое ученые и будут отслеживать изменения. Ожидается, что по мере расширения этой мини-вселенной будет происходить потеря квантовой информации по модели Уилера-ДеВитта. Это математическое объединение общей теории относительности и квантовой механики, описывающее все как часть волновой функции.

Под словом «все» в данном случае подразумевается, в том числе, и время. В такой модели понятия «до» и «после» не условны, они измеряются не смещением часовой стрелки, а изменениями параметров самой материи мини-вселенной. А поскольку она мини, ее гораздо удобнее наблюдать и изучать, чем настоящую Вселенную с ее необозримыми далями.Источник &#8212 University of Birmingham


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