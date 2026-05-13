Дети и птенцы научились говорить благодаря ответам родителей

И человеческая речь, и пение птиц состоят из последовательностей звуков. По мере взросления дети и птенцы произносят их быстрее, «ужимая» слоги. До сих пор ученые считали, что это происходит благодаря тренировке. Авторы исследования, опубликованного в журнале Philosophical Transactions of the Royal Society B, предположили, что ключевую роль в развитии речи играет реакция окружающих.

Ученые протестировали свою гипотезу на людях и зебровых амадинах Taeniopygia guttata. В первом исследовании они записывали на видео, как пяти- и десятимесячные младенцы играют с родителями дома. Затем проанализировали, на какие звуки родители реагируют чаще — на одиночные (например, «ба») или на последовательности («ба-ба-ба»). Кроме того, оценили словарный запас этих же детей в возрасте полутора лет.

Другой эксперимент биологи провели на птенцах зебровых амадин. Ученые показывали им видеозаписи, на которых взрослая самка демонстрирует одобрение брачной песни самца: она взъерошивает свои перья и быстро покачивает верхней частью тела из стороны в сторону.

Птенцов распределили на две группы. Первой показывали видео только тогда, когда они пробовали петь. Второй группе показывали то же самое видео, но в случайные моменты. Таким образом, моторная практика и визуальные стимулы у птенцов были одинаковыми, однако лишь в первой группе существовала связь между пением и социальным поощрением.

Результаты подтвердили гипотезу ученых. Оказалось, что родители младенцев почти в 10 раз чаще реагируют на цепочки слогов, чем на одиночные звуки. В свою очередь, дети, получавшие ответы на свои «реплики» в пятимесячном возрасте, быстрее учились говорить и к 10 месяцам демонстрировали более высокий темп речи. Уровень развития речи у них коррелировал с богатым словарным запасом в 1,5 года. При этом общая разговорчивость (количество звуков, которое произносил младенец) никак не влияла на развитие лексикона.

Эксперимент с птицами показал аналогичные результаты. Амадины, получавшие реакцию самки в ответ на свое пение, быстрее ускоряли темп и стабилизировали ритм. Птенцы из контрольной группы, которым показывали видео в случайное время, так и не научились петь быстро и слаженно, хотя пели не меньше собратьев.

Исследование показало, что одобрение окружающих стимулирует малышей не просто издавать звуки, но и упаковывать информацию плотнее и быстрее. Эволюция общения базируется на поиске социальной отдачи, и мы учимся говорить связно и быстро только потому, что именно на такую речь реагирует наш вид.