 

Центризбирком одобрил программу ИИ, подсказывающую избирателю, за какую партию голосовать на выборах

12.05.2026, 11:15, Разное
Подкомиссия Центризбиркома по новым электоральным технологиям завершила испытания ИИ-агента «Умный избиратель», который поможет пользователю определиться со своими предпочтениями на выборах. С 1 июня граждане смогут использовать программу на «Госуслугах».

Чтобы получить рекомендацию по голосованию, нужно заполнить анкету из 30 вопросов. Помимо вопросов о возрасте, семейном и имущественном положении, в анкете есть вопросы об отношении к текущим событиям, например «Одобряете ли вы повышение тарифов на услуги ЖКХ после сентябрьских выборов?» или «Считаете ли вы освобождение субъектов малого предпринимательства от НДС экономической диверсией против государства?» Отвечать на все вопросы необязательно, рекомендация будет выдана в любом случае.

«В условиях колоссальной политической конкуренции и изобилия политических сил, претендующих на места в Госдуме, избирателю нелегко определиться с предпочтениями. Поэтому заполнить анкету «Умного избирателя» и получить рекомендации по голосованию должен каждый. Мы это проконтролируем», — заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

Качеством работы ИИ-агента довольны не все. Так, представитель КПРФ в Центризбиркоме заметил, что в 99,13% случаев «Умный избиратель» рекомендует голосовать за «Единую Россию», даже если анкету заполняет убеждённый коммунист. Центризбирком на это ответил, что программа в первую очередь руководствуется благом государства, а не «иллюзиями, которыми одержим избиратель». 

Контролировать соответствие голосования граждан рекомендациям «Умного избирателя» на участках поручено членам избирательных комиссий, а в системе дистанционного электронного голосования это будет происходить автоматически.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

