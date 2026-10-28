 

Цена песка: почему освоение Арктики упирается в штормовые нагоны

28.10.2026, 2:04, Разное
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В российской Арктике есть два небольших острова — Варандей и Песяков, и их история наглядно показывает, как природа и человек могут не договориться. Варандей — это не просто кусок суши, а важный узел: здесь находится вахтовый поселок и нефтяной терминал, через который нефть Тимано-Печорской провинции отправляется морскими судами. Песяков долгое время оставался нетронутым, но в последние годы там начались поиски и разведка углеводородов, и планы по его освоению уже всерьез обсуждаются.

Ученые из МГУ имени Ломоносова решили выяснить, насколько эти территории уязвимы к штормовым нагонам — резким подъемам уровня моря, которые случаются, когда сильный ветер сгоняет воду к берегу, да еще и совпадает с приливом. Для этого они использовали данные метеостанции Варандей за шестьдесят лет, с 1951 по 2011 год, — это около шестидесяти тысяч измерений уровня моря. Оказалось, что вода в безледный период здесь поднимается в среднем на четверть сантиметра в год, и если тенденция сохранится, к 2050 году средний уровень моря станет примерно на десять сантиметров выше, чем в середине прошлого века. Само по себе это немного, но в сочетании со штормовым нагоном последствия могут быть серьезными.

Исследование показало, что нагоны высотой полтора метра случаются примерно раз в пять лет, двухметровые — раз в 25–30 лет, двух с половиной метров — раз в 50–55 лет, а трехметровые — раз в сто лет. Но самое важное событие произошло в 2010 году: тогда уровень моря поднялся до 3,58 метра, и это стало катастрофой для Варандея. Шторм размыл дороги, повредил газопровод и линии электропередачи, затопил объекты нефтедобычи. Ученые смоделировали зоны затопления при разных сценариях и выяснили, что при нагоне высотой 3,58 метра на Варандее могут уйти под воду около тринадцати километров дорог, 31 здание и несколько промышленных объектов. А на Песякове при нагоне выше двух с половиной метров незатопленной остается лишь узкая полоса берегового вала — остров оказывается почти полностью уязвимым.

Особенно тревожно то, что уязвимость Варандея во многом создана руками человека. При строительстве поселка и терминала из авандюны и пляжа массово изымали песок, выравнивали дюны, уничтожали почвенно-растительный покров, что нарушило тепловой баланс многолетнемерзлых грунтов. В результате поверхность острова местами опустилась на один-три метра по сравнению с тем, что было до промышленного освоения. Это не только усилило береговую эрозию, но и открыло путь штормовым водам вглубь суши. Первый катастрофический нагон 1993 года полностью затопил жилую зону Нового Варандея, после чего поселок пришлось расселить и перевести в вахтовый режим. В начале 2000-х история повторилась на новом участке, когда строился нефтяной терминал: антропогенные нарушения повторились в еще больших масштабах.

На Песякове, где строительство разведочной скважины началось в 2020–2021 годах, уже зафиксированы нарушения целостности авандюны и деградация растительности. Ученые подчеркивают: корневая система растений скрепляет песчаные валы, и там, где она разрушена, начинается ветровая эрозия, которая необратимо меняет рельеф и снижает естественную защитную функцию берега. Если при освоении Песякова не учесть опыт Варандея, новый промышленный объект может повторить судьбу старого поселка.

Исследование имеет вполне практический смысл: оно дает основу для выбора безопасных мест под новую инфраструктуру. Уже сейчас в Ненецком автономном округе планируется строительство нефтеперерабатывающего завода и освоение новых месторождений, что увеличит нагрузку на морской терминал. Ученые настаивают: проектные решения должны опираться на количественные данные о высотах и повторяемости штормовых нагонов, а не на интуицию или общие представления. Проще говоря, прежде чем строить в Арктике, нужно честно посчитать, как часто и насколько высоко поднимается вода — иначе природа сама предъявит счет, как это уже случилось в Варандее.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Арктика и Антарктика».

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