Бывшему главе Офиса президента Украины Ермаку сообщено о подозрениях по уголовному делу

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу.

В сообщении НАБУ говорится о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен (10,5 миллионов долларов США) при строительстве элитного жилья в окрестностях Киева: «Одному из участников, бывшему руководителю Офиса президента, сообщено о подозрениях».

Ермак возглавлял президентскую администрацию в 2020-2025 годах, считался ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и одним из наиболее влиятельных политических фигур Украины. Он подал в отставку в связи с коррупционным скандалом в корпорации «Энергоатом».

Советника президента Украины Дмитрий Литвин в ответ на просьбу прокомментировать выдвинутые против Ермака заявил: «Как видим, процессуальные действия еще происходят, пока рано давать оценки».