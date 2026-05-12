 

Бывшему главе Офиса президента Украины Ермаку сообщено о подозрениях по уголовному делу

12.05.2026, 10:48, Разное
  Поддержать в Patreon

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что он является подозреваемым по уголовному делу.

В сообщении НАБУ говорится о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен (10,5 миллионов долларов США) при строительстве элитного жилья в окрестностях Киева: «Одному из участников, бывшему руководителю Офиса президента, сообщено о подозрениях».

Ермак возглавлял президентскую администрацию в 2020-2025 годах, считался ближайшим соратником президента Владимира Зеленского и одним из наиболее влиятельных политических фигур Украины. Он подал в отставку в связи с коррупционным скандалом в корпорации «Энергоатом».

Советника президента Украины Дмитрий Литвин в ответ на просьбу прокомментировать выдвинутые против Ермака заявил: «Как видим, процессуальные действия еще происходят, пока рано давать оценки».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

12.05 / Римляне и викинги «генетически наследили» в Британии гораздо слабее, чем англосаксы

12.05 / Женщины чаще избегают новостей из-за эмоциональной реакции на контент

12.05 / В России заочно приговорен к восьми годам заключения главред «Дождя» Тихон Дзядко

12.05 / Трамп поддержал призыв арестовать Обаму за измену

12.05 / В Госдуме призвали ввести дополнительный сбор с обладателей устройств с возможностью установить VPN

12.05 / Бунт в Лейбористкой партии. Десятки парламентариев требуют отставки Стармера

12.05 / Водородный вертолет впервые выполнил полетный цикл в реальных условиях

12.05 / Наночастицы оксида церия защитили клетки от повреждений

12.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1538-й день войны

12.05 / Трамп назвал Вэнса и Рубио «командой мечты» на следующих президентских выборах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:

PayPal – paypal.me/takoekino
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике