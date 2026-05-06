 

Зеленский угрожает России после срыва режима тишины — «Плохое время для массовых празднований»

06.05.2026, 13:33, Разное
Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что, продолжив обстрелы после вступления в силу в полночь объявленного Украиной режима тишины, российская сторона отвергла предложение о прекращении огня.

«В целом, по состоянию на 10 утра, российская армия 1820 раз нарушила режим тишины – речь идет об артиллерийских обстрелах, попытках штурма, воздушных ударах, применении беспилотников», – написал глава государства.

«Украина ясно заявляла, что будет действовать в зеркальной манере, учитывая навязчивые российские обращения через СМИ и социальные сети сохранить тишину во время парада в Москве. Но все понимают, что масштабная война и ежедневные убийства – плохое время доя массовых празднований», – отметил Зеленский.

Украинский президент призывает российское руководство выйти из бункеров и заявить о готовности к миру. «Но на сегодняшний день РФ нарушила перемирие. Наши дальнейшие действия будут определены на основании вечерних отчетов военных и разведки. Слава Украине!» – заключает президент.

