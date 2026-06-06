В Москве на крышу жилого высотного здания установили зенитно-ракетный комплекс

В московском районе Сокольники на крышу жилого высотного здания установили зенитно-ракетный комплекс «Панцирь». Об этом пишет «Медуза».

Установка на крыше комплекса «Дом в Сокольниках» появилась 5 июня, ЗРК доставляли с помощью вертолета.

В конце мая аналогичный «Панцирь» установили на крыше бизнес-центра Nordstar Tower на Беговой улице. Это здание принадлежит компании «Регион», которая связана с «Роснефтью».

Москву в последние недели регулярно атакуют украинские беспилотники. Самая массированная атака с начала войны произошла 17 мая: тогда в Московской области погибли три человека, еще 17 получили ранения.