Палеонтологи описали второй вид коал, вымерший 30 тысяч лет назад

В мире остался один вид коал — Phascolarctos cinereus. Он обитает преимущественно в эвкалиптовых лесах восточной и юго-восточной частей Австралии.

В конце XIX — начале XX века значительную часть этих животных уничтожил человек, но популяция частично восстановилась, хотя в некоторых районах ее численность остается низкой. Сегодня в перечне угроз коалам называют утрату среды обитания из-за вырубки лесов, болезни, столкновения с автомобилями, а также хищников, завезенных человеком.

Долгое время палеонтологи полагали, что на континенте мог существовать и другой вид коал — на западе страны. В пещерах Западной Австралии находили ископаемые остатки возрастом от 31 до 137 тысяч лет, которые, предположительно, принадлежали другому виду. Однако точно сказать, что речь идет об отдельной группе, специалисты не решались — не хватало хорошо сохранившихся образцов.

За последние 25 лет ситуация в корне изменилась. Появились новые технологии и находки, включая челюсти и черепа, переданные семьей спелеолога Линдси Хэтчера (Lindsay Hatcher), который во время экспедиций в юго-западную часть Австралии обнаружил множество остатков коал.

Коалы помогли ученым выяснить, как ДНК защищается от ретровирусов Специальный механизм в зародышевых клетках позволяет «приручить» ретровирусную инфекцию. naked-science.ru

Один из переданных черепов сохранился особенно хорошо. Его изучение помогло команде палеонтологов под руководством Кенни Травуйона (Kenny Travouillon) из Музея Западной Австралии выявить отличия от современных коал. В результате исследователям пришлось заново проанализировать все имеющиеся в их распоряжении коллекции ископаемых.

Когда Травуйон и его коллеги сравнили черепа и зубы, а также провели несколько анализов, они пришли к выводу, что имеют дело с вымершим видом коалы, получившим название Phascolarctos sulcomaxilliaris. Его представители не были просто западными популяциями современной коалы, а составляли отдельную линию, которая жила в Западной Австралии и исчезла примерно 30 тысяч лет назад.

Так, согласно авторам новой научной работы, у коал из западной части голова была короче, а жевательные мышцы развиты иначе. Животные питались теми же листьями, что и коалы из восточной части, но делали это по-другому. Более крупные зубы и короткая челюсть помогали эффективно измельчать пищу.

Часть черепа и челюсти самки коалы Phascolarctos sulcomaxilliaris из пещеры Фаундейшн / © Helen Ryan, Western Australian Museum

Особое внимание привлекла глубокая борозда на щеке. Она могла быть связана с наличием дополнительных или более развитых мышц лица, то есть указывает на более развитую мускулатуру. Одна из версий гласит, что такая особенность может быть связана с более подвижными или крупными губами, что гипотетически позволяло животному активнее двигать губой и захватывать больше листьев. По другой версии, Phascolarctos sulcomaxilliaris раздувала ноздри и лучше улавливала запах растений на расстоянии.

Современные коалы активно используют обоняние при выборе пищи, но оно не столь острое, как у многих других млекопитающих, что делает вторую гипотезу менее вероятной.

Что касается скелета Phascolarctos sulcomaxilliaris, он отличался от скелета Phascolarctos cinereus более тонкими костями — это, по мнению исследователей, могло означать меньшую ловкость и потенциально ограниченную подвижность. Это позволяет предположить, что животные, скорее всего, реже перемещались между деревьями, в отличие от современных собратьев, и проводили больше времени на одном месте.

Фекальная трансплантация поможет спасти вымирающих коал Эксперименты показали, что изменение кишечной микрофлоры коал фекальной трансплантацией позволяет им адаптироваться к новым доступным источникам пищи. naked-science.ru

Травуйон и его коллеги объяснили, почему могли исчезнуть представители второго вида коал. По словам палеонтологов, Phascolarctos sulcomaxilliaris жил в позднем плейстоцене. Приблизительно 30 тысяч лет назад климат в Западной Австралии стал холоднее и суше, из-за чего стали сокращаться эвкалиптовые леса. Поскольку коалы были тесно связаны с этой средой обитания, вид постепенно исчез.

Специалисты подчеркнули, что Phascolarctos sulcomaxilliaris жили отдельно от Phascolarctos cinereus и не смешивались с ними, их ареал сокращался вместе с лесами. Это было не сиюминутное, а постепенное вымирание из-за утраты среды обитания, длившееся несколько тысяч лет.

Научная работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.