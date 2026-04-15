Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1511-й день войны

Минобороны РФ 14 апреля 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодмитровка, Бачевск и Суходол Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Рясное, Старица и Зыбино Харьковской области. Противник потерял до 220 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей, артиллерийское орудие и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Шийковка, Червоный Оскол, Кутьковка Харьковской области, Красный Лиман и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 200 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре склада боеприпасов. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Константиновка, Артема, Новоселовка, Ильиновка, Николаевка и Славянск Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 195 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 22 автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель», два склада боеприпасов и семь складов материальных средств. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петровское, Рубежное, Гришино, Сергеевка, Гулево Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град». Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Вольнянка, Чаривное, Воздвижевка и Новоселовка Запорожской области. Противник потерял свыше 255 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Уничтожено два склада материальных средств. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитрово, Новоандреевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, 11 автомобилей и пять станций радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, складам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, хранилищам горюче-смазочных материалов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 391 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. В акватории Черного моря уничтожены два украинских безэкипажных катера».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 133954 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28885 танков и других боевых бронированных машин, 1700 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34427 орудий полевой артиллерии и минометов, 59352 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 208800 человек (по известным именам) или около 219 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 180 тысяч украинских военнослужащих (данные не обновлялись с февраля 2026 года).

4 февраля 2026 года президент Украины Владимир Зеленский назвал число погибших на фронте – 55 тысяч, без учета пропавших без вести.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли более 15000 мирных жителей Украины (в их числе свыше 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры «значительно выше». Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).