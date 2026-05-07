 

Особенности мозга психопатов исследовали на 800 заключенных и нашли различия

07.05.2026, 8:45, Разное
Однако до сих пор всестороннее исследование взаимосвязи анатомических особенностей структур головного мозга с психопатией и снижением эмпатии не существовало.

Нейробиологи просканировали мозг 804 заключенных, а также «измерили» их уровень психопатии и эмпатии — способности считывать чувства другого человека и сопереживать. Это позволяет понять, как различные особенности структуры мозга связаны с эмпатией и психопатией, и разработать таргетные методы лечения расстройства.

Научная работа опубликована в журнале Biological Psychiatry Global Open Science. В исследовании участвовали мужчины, отбывающие наказание за разные преступления в исправительных учреждениях США.

Исследователи провели ряд тестов и с помощью профессиональных оценочных шкал, применяющихся в том числе в криминалистике, оценили уровни психопатии и эмпатии заключенных. Также выполнили МРТ-сканирование головного мозга и сопоставили данные.

Результаты показали четкую закономерность: у мужчин с высоким уровнем психопатии наблюдалось снижение эмпатии, выражающейся в сочувствии и заботе, а также повышение социальной активности, что проявлялось в импульсивности.

С помощью сканирования ученые проанализировали толщину коры головного мозга, площадь ее поверхности и структурные взаимосвязи различных областей. Площадь коры головного мозга может существенно различаться у людей.

Выяснилось, что у мужчин с более выраженным психопатическим синдромом наблюдалась большая площадь поверхности коры головного мозга, особенно в областях, отвечающих за социальную и эмоциональную обработку информации, в то время как толщина коры оставалась неизменной. Между тем ни толщина коры, ни площадь поверхности коры не показали прямой связи со способностью к эмпатии.

В типичном мозге наблюдается четкий переход от областей, отвечающих за основные органы чувств (зрение, слух, обоняние), к областям, участвующим в сложном логическом мышлении. У мужчин с выраженной психопатией разделение между этими областями было менее выражено.

Ученые собираются продолжать работу. В дальнейшем планируют включить в исследование заключенных женщин и социально неблагополучных людей, чтобы лучше понимать и лечить психопатию.

