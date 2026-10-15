 

Ночные удары РФ по Украине — есть жертвы, повреждены предприятия и жилые дома

15.10.2026, 8:00, Разное
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В ночь на четверг, 15 октября, российская армия атаковала беспилотниками Кировоградскую, Тернопольскую и Одесскую области Украины. По сообщениям Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), погибли не менее трех человек, есть раненые.

По данным ВСУ, по Украине ночью были выпущены 580 БПЛА и две ракеты.

Наиболее массированной атаке подверглась Кировоградская область, удары по которой продолжались более десяти часов. В Кропивницком погибли три человека, еще шестеро получили ранения. Пятеро пострадавших госпитализированы. В областном центре зафиксированы попадания по территориям промышленных предприятий, логистических центров, складов, жилых домов и прилегающих территорий. Возникли многочисленные пожары.

В Кропивницком и Новоукраинском районах удары были нанесены по объектам транспортной инфраструктуры. Повреждены жилые дома и автомобили. Всего, по сведениям ГСЧС, в Кировоградской области зафиксированы последствия ударов на 25 объектах. Спасатели продолжают ликвидировать пожары и разбирать завалы.

В Тернопольской области вечером 14 октября российский беспилотник атаковал предприятие в Чортковском районе. На объекте возник пожар. За медицинской помощью обратились пять человек. К ликвидации последствий были привлечены спасатели, саперы и сотрудники полиции.

В Одесской области повреждены многоэтажные жилые дома. В Одесском районе зафиксированы повреждения нежилой квартиры на 17-м этаже 21-этажного дома и балкона квартиры на 15-м этаже 25-этажного здания. В Белгород-Днестровском районе загорелась хозяйственная постройка для хранения дров, повреждена крыша недействующего производственного цеха.

По предварительным сведениям, в Одесской области погибших и пострадавших нет. В ликвидации последствий атаки участвовали более 80 спасателей. Их работу осложняли повторные сигналы воздушной тревоги.

Информация о масштабах разрушений и числе пострадавших уточняется.


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