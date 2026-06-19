 

Из-за домашнего ареста Дианы Шурыгиной съёмки нового выпуска «Пусть говорят» пройдут у нее дома

19.06.2026, 11:04, Разное
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Первый канал анонсировал экстренный выпуск своего ток-шоу с участием Шурыгиной (после замужества – Шлянина). Передача будет посвящена уголовному делу о распространении порнографических материалов, в рамках которого девушка проходит в статусе обвиняемой.

Ведущий и эксперты «Пусть говорят» обсудят подробности судебного разбирательства и проблему морально-нравственных ценностей современной молодёжи. Шурыгина сама связалась с руководством ток-шоу и предложила снять выпуск в импровизированной студии у себя дома.

Продюсеры телепрограммы изначально просили Троицкий районный суд Москвы отпустить Шурыгину под подписку о невыезде для проведения съемок в Останкино. Однако судья избрал меру пресечения в виде домашнего ареста из опасений, что блогерша может оказать давление на общественное мнение и суд прямо из телестудии.В передаче примут участие Сергей Семенов, ранее отбывшей срок за изнасилование Шурыгиной, депутат Госдумы и член комитета по делам молодежи Марсель Дубовик, настоятель Орехо-Зуевского прихода отец Никодим, историк-наполеоновед Олег Соколов и один из присяжных заседателей по делу обвиняемой. Часть гостей выйдет в эфир по видеосвязи, так как однокомнатная квартира Шурыгиной не сможет вместить всех желающих. Съемочная группа планирует полностью осветить весь судебный процесс и отснять не менее пяти выпусков.

«Собрать столько человек в одном месте очень не просто. Массовку, видимо, придется посадить чуть ли не на балконе, потому что свободного места в квартире буквально на донышке. Тем не менее я верю, что мы справимся и сделаем первоклассную передачу», – рассказал один из продюсеров.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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