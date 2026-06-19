 

Акционеры VK проголосовали за выплату руководству рекордных премий для борьбы со стрессом от рекордных убытков

19.06.2026, 13:04, Разное
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Внеочередное собрание акционеров VK завершилось утверждением беспрецедентных антистрессовых выплат топ-менеджменту, чье моральное состояние резко пошатнулось на фоне рекордных квартальных убытков компании. Совет директоров счёл, что управлять убыточным бизнесом значительно тяжелее, чем прибыльным, а потому компенсация за подобные страдания должна быть кратно выше стандартной.

В пакет психологической реабилитации войдут не только денежные бонусы, сопоставимые с бюджетом небольшого города, но и расширенная страховка с опцией экстренной эвакуации на Мальдивы при первых признаках хандры. Финансовый директор Никита Крёзов пояснил, что любое сокращение премий грозит фатальным оттоком талантов, тогда как смелость признать убытки рекордными сама по себе заслуживает награды. Ради этих выплат компания оптимизирует часть непрофильных активов, включая штат разработчиков, чья деятельность слабо влияет на эмоциональный фон в кабинетах начальства.

«Когда я увидел цифры отчетности, мне и самому стало не по себе, – признался председатель совета акционеров Иосиф Гольдштейн. – Но мы превращаем слабость в силу: чем хуже дела, тем лучше нужно мотивировать руководителя. Горечь от бонуса в сто миллионов растворяет любую горечь от убытков в сто миллиардов».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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