В Техасе во время казни осужденный в течение часа кричал от боли

В Техасе во время приведения в исполнение смертного приговора осужденный кричал, утверждая, что ему больно. В итоге казнь через смертельную инъекцию продлилась более часа, пишет ВВС.

По словам свидетелей, 70-летний Рейнальдо Деннес говорил: «Это не работает так, как должно», когда ему вводили препарат пентобарбитал.

Пресс-секретарь Департамента уголовного правосудия Техаса сообщила, что у Деннеса долго искали вены для введения препарата, но добавила, что осужденный жаловался на боль в тех частях тела, где попытки инъекций не предпринимались.

Случай с Деннесом следует за неудачной казнью осужденной из Теннесси Кристы Пайк, которая во время подобной процедуры в сентябре пережила введение двух смертельных доз пентобарбитала и, как считается, стала единственным человеком, выжившим после попытки казни посредством инъекции.

Деннес был приговорен к смертной казни за убийство в 1996 году Яноша Шуча, торговца алмазами, который был найден с множественными огнестрельными ранениями.