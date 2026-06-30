В Берлине арестовали местного жителя, организовавшего в подвале подпольный клуб с кондиционерами

Немецкая полиция пресекла деятельность 45-летнего берлинца, организовавшего в подвале собственного дома нелегальный «Клуб любителей холода». Мужчина установил в помещении кондиционеры, под которыми любой желающий мог посидеть за 20 евро в час.

Полиция изъяла пять установок общей мощностью 10 кВт. Услуга пользовалась ажиотажным спросом – местные жители записывались в очередь за две недели и платили за возможность переночевать при комфортных 16 градусах. Владельцу грозит до трёх лет тюрьмы и крупный штраф за нецелевое использование электроэнергии

«Мои клиенты платили за то, чтобы нормально выспаться. А я брал деньги только за электричество, – заявил сам владелец клуба. – В моём подвале было 15 градусов – это был райский уголок. Пусть тогда запрещают и мороженое, и лимонад, и вообще всё, что приносит прохладу».

Согласно немецкому законодательству, преступления против климата считаются особо тяжкими – за них могут отправить в тюрьму на срок до 7 лет (максимально возможный по закону – такой же дают за убийства и терроризм). С 2024 года к ним причислены «несанкционированные действия, осознанно предпринимаемые с целью снижения температуры в личных апартаментах, домах и других помещениях».

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro