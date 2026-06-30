 

Эйфелева башня выросла на 10 сантиметров из-за жары

30.06.2026, 11:00, Разное
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Во время аномальной жары высота Эйфелевой башни увеличилась примерно на 10 сантиметров. Об этом сообщил телеканал RTL со ссылкой на инженера и архитектора Бертрана Лемуана. По словам специалиста, металлическая конструкция реагирует на изменение температуры: при нагревании железо расширяется, а при похолодании снова сжимается. Поэтому в течение года высота башни может незначительно меняться. Лемуан пояснил, что при повышении температуры с −10 до +40 градусов сооружение становится выше примерно на 10 сантиметров, то есть примерно на два сантиметра на каждые 10 градусов.

Эйфелева башня построена из пудлингового железа, которое обладает свойством теплового расширения. Эти изменения настолько малы, что их невозможно заметить невооруженным глазом.

Эксперт также отметил, что в долгосрочной перспективе изменение климата и все более частые периоды экстремальной жары могут сказаться на состоянии сооружения. Хотя металл изнашивается очень медленно – в течение 800-1000 лет, – со временем отдельные элементы конструкции всё равно потребуется заменять.

Несколько дней назад Францию, как и ряд других европейских стран, накрыла сильная жара. По данным, приведенными в материале, с 24 по 27 июня в стране было зарегистрировано около тысячи смертей, связанных с высокими температурами. Большинство таких случаев пришлось на Париж и его окрестности.


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