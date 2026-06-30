 

Эрмитаж в связи с «обострением обстановки» отменил все раскопки в Крыму

30.06.2026, 9:00, Разное
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Все археологические экспедиции, которые проводил Эрмитаж в Крыму, отменены в связи с «обострением обстановки». Ранее на оккупированном Россией полуострове был введен режим ЧС из-за интенсивных украинских ударов.

Об отмене рассказал изданию «Ротонда»

секретарь археологической комиссии музея Александр Бутягин, который был несколько месяцев назад арестован в Польше за незаконные раскопки в Крыму и вышел на свободу в результате обмена. Он руководит Мирмекийской археологической экспедицией рядом с Керчью.

«Ещё в середине мая предполагалось, что Мирмекийская экспедиция в Керчи состоится. Однако несколько дней назад в группе экспедиции появилась публикация о переносе работ в другой регион «в связи с обострением обстановки». Вместо Крыма волонтёров зовут на раскопки в Прикубанье. Добраться туда будет легче, заметили в группе», – пишет издание.

На протяжении последнего месяца ВСУ наносят масштабные удары по топливно-энергетической инфраструктуре полуострова и транспортным коридорам, по которым РФ осуществляет его снабжение. В Крыму прекращена продажа топлива, нарушено электроснабжение.


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