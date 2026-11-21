Спецслужбы США предупредили авиакомпании об угрозе терактов по «сценарию FlyDubai»

ФБР, министерство внутренней безопасности США и Управление транспортной безопасности (TSA) направили коммерческим авиакомпаниям, грузовым перевозчикам и аэропортам предупреждение об угрозах террористов повторять атаки по сценарию сентябрьской попытки угона самолета FlyDubai, следовавшего в Тель-Авив, пишет телеканал CNN.

В совместном уведомлении говорится, что структуры, связанные с «Аль-Каидой», и сторонники группировки распространяют сообщения, восхваляющие тот инцидент и призывающие к аналогичным нападениям на объекты, связанные с интересами США, Израиля и евреев.

По данным источников CNN в правоохранительных органах, информации о конкретных готовящихся терактах нет – уведомление носит профилактический характер в преддверии самой загруженной недели авиаперевозок в США (с 24 по 30 ноября ожидается около 6 миллионов пассажиров). Власти призвали сотрудников отрасли сообщать о любых подозрительных действиях, включая попытки избежать досмотра, интерес посторонних к процедурам безопасности и пропажу пропусков, раций или униформы.

В сентябре пилот рейса FlyDubai Дубай – Тель-Авив Хамам аль-Хаммами напал с топором на второго пилота в кабине экипажа, пытаясь направить лайнер к земле. Раненый пилот сумел оказать сопротивление, после чего нападавший был задержан; премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу тогда заявил, что экипаж предотвратил катастрофу масштаба терактов 11 сентября.