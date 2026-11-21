Сахар под контролем: ученые назвали неожиданный продукт, улучшающий чувствительность организма к инсулину

Исследования, опубликованные в профильном издании Food & Function, доказывают, что привычная морская капуста после процесса ферментации превращается в мощный инструмент для борьбы с диабетом. Ученые установили, что переработанные водоросли способны не просто снижать концентрацию сахара в кровотоке, но и восстанавливать естественную восприимчивость тканей к инсулину.

Для проверки гипотезы специалисты провели четырехнедельный эксперимент на лабораторных грызунах с искусственно спровоцированным диабетом. Животных разделили на несколько групп: одна получала ферментированную ламинарию японскую, вторая — обычные водоросли, а третья — метформин, который является золотым стандартом медикаментозной терапии при нарушениях углеводного обмена. По завершении курса исследователи замерили уровень глюкозы, запасы гликогена в печени, активность антиоксидантных систем и состояние микробиома.

Результаты превзошли ожидания. Ферментированный продукт продемонстрировал более выраженный терапевтический эффект, чем сырая ламинария. У мышей из этой группы зафиксировали существенное падение уровня сахара, заметное повышение чувствительности к инсулину, а также активное восполнение энергетических резервов печени. Кроме того, в организме животных восстановилась работа ферментов, защищающих клетки от разрушительного окислительного стресса.

Биохимический анализ раскрыл механизмы этого воздействия на клеточном уровне. Ферментированная капуста напрямую влияет на ключевые сигнальные пути, управляющие метаболизмом, — в частности, на каскады PI3K-Akt и AMPK, которые отвечают за усвоение глюкозы клетками. Параллельно произошла глубокая перестройка кишечной микрофлоры: в ней резко возросло количество бактерий, синтезирующих короткоцепочечные жирные кислоты (питание для клеток кишечника), и снизилась численность условно-патогенных микроорганизмов.

Авторы работы приходят к выводу, что именно процесс ферментации высвобождает скрытый потенциал водорослей. Бактериальная переработка расщепляет сложные полисахариды, делая биологически активные вещества более доступными для усвоения. Это позволяет рассматривать ферментированную ламинарию не просто как пищевой продукт, а как перспективный компонент функционального питания для профилактики и вспомогательной терапии метаболических нарушений.

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