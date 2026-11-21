Самолет авиакомпании Air Niugini совершил экстренную посадку на юге Филиппин

Пассажирский самолет авиакомпании Air Niugini, на борту которого находились 146 пассажиров и членов экипажа, выполнявший рейс из Гонконга в Папуа – Новую Гвинею, совершил экстренную посадку на юге Филиппин из-за подозрения на возможное возгорание двигателя. Об этом сообщили официальные представители авиационных властей Филиппин телеканалу ABC.

По данным Управления гражданской авиации Филиппин, сведений о пострадавших не поступало. После приземления лайнера Boeing 767-383ER в международном аэропорту Давао пассажиры были эвакуированы с использованием аварийных надувных трапов.