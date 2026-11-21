Российского военного атташе высылают из Дании

Российский военный атташе должен покинуть Данию в течение семи дней, заявил глава датского МИДа Ларс Лёкке Расмуссен на пресс-конференции, посвященной делу о покушении на убийство украинского рэпера и блогера Альберта Васильева. Следствие полагает, что за организацией покушения стоят российские спецслужбы, которые ранее обвиняли музыканта в причастности к подготовке теракта в Подмосковье, пишет ВВС.

«Хватит, и давно уже хватит. Самый решительный ответ, который может дать Дания, – это продолжать поддерживать Украину», – заявил Расмуссен, объясняя решение выслать военного атташе и вызвать в МИД посла РФ в Дании.

Министр не назвал имя атташе, упомянув лишь его должность.

Согласно списку на сайту дипмиссии, военного атташе российского посольства в Копенгагене зовут Владимир Греков. Российское издание Insider называет Грекова офицером ГРУ, связанным с работой нелегальной разведки.

МИД Дании был готов выслать больше российских дипломатов, но решил ограничиться военным атташе, чтобы оставить возможность коммуникации с Москвой, пояснил Расмуссен. «В мире, полном неопределенности и конфликтов, важно сохранять возможность продолжения диалога», – заявил он.