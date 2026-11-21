«От греха подальше»: Rockstar Games забанила аккаунт Мизулиной в GTA Online

Американская видеоигровая студия Rockstar Games на своём сайте сообщила о блокировке аккаунта российского общественного деятеля Екатерины Мизулиной. Причиной стали факты читерства в GTA Online, нарушение экспортного контроля США, а также «использование видеоигры для сбора доказательной базы для будущих судебных исков против компании».

Разработчики указали на то, что с 2015 года Мизулина со своего аккаунта написала около 45 тысяч доносов на других игроков в GTA Online. Оказалось, что она создала свою «Банду безопасной GTA», участники которой массово спамили свидетельствами о читерстве и неподобающем поведении других игроков, что не раз приводило к банам аккаунтов. Реальной целью организованной группировки было уничтожение конкурентов в наркобизнесе и перехват контроля над ценообразованием. Последней каплей стало то, что на аккаунте Мизулиной обнаружили 200 миллионов внутриигровых долларов, происхождение которых она не смогла объяснить, что привело к блокировке её аккаунта за накрутку. Общественница больше не сможет управлять своими фабриками, подпольным бункером по производству оружия и ночным клубом с двумя стриптизёрами.

«У нас нет места для лиц, пытавшихся запретить наши видеоигры. Мы предлагаем госпоже Мизулиной провести вечер за горячим кофе, чтобы охладить свое желание разрушать миллионам людей праздник», – заявлено в пресс-релизе Rockstar.

В свою очередь Мизулина заявила, что уже подготовила детальный отчёт для депутатов Госдумы для дальнейшей оценки.

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