Мост через Тихий океан: ученые выяснили, как древние «свиноподобные» ящеры добрались до Японии

На юго-западе Японии в префектуре Ямагути палеонтологи сделали находку, которая заставила пересмотреть карту расселения древних животных. В триасовых отложениях формации Момоноки обнаружен частичный череп дицинодонта — странного растительноядного существа, похожего на помесь свиньи и черепахи. Это первая подобная находка в Японии, и ее возраст составляет около 220–230 миллионов лет.

Дицинодонты — это клювастые терапсиды, дальние предки современных млекопитающих. Своим названием (от греческого «две собачьи собаки») они обязаны паре огромных клыков, торчащих из морды, в то время как остальную челюсть заменял твердый роговой клюв. После чудовищного пермско-триасового вымирания, уничтожившего почти всю жизнь на планете, именно эти животные заняли освободившуюся нишу главных травоядных, потеснив более примитивных коренастых гигантов — каннемейерифимов, которые доминировали в начале триаса.

Японский образец пока не получил собственного видового имени из-за фрагментарности. Однако ученые точно определили его принадлежность к группе каннемейерифимовых дицинодонтов. До этого момента на востоке огромного суперконтинента Лавразия такие животные были известны только в Китае и России (например, Уралоканнемейерия). Новая находка доказывает, что фауны северной Пангеи проникали гораздо дальше на восток, достигая самой кромки древнего Тихого океана. Стоит пояснить, что японские острова в то время не были единым массивом, а представляли собой «аккретированные террейны» — обломки земной коры, которые постепенно «причаливали» к материку.

Особую значимость находке придает масштабное исследование 2023 года, проведенное Томашем Счигельским и Эмилем Сулейем. Изучая европейского дицинодонта Возникеллу, ученые впервые систематизировали все находки триасовой группы и пришли к выводу, что центром происхождения этих животных был юг Африки. Оттуда они волнами мигрировали на север и запад, заселяя Евразию и Америку независимо друг от друга. Японский череп из группы Мине теперь официально вошел в эту биогеографическую сводку как один из немногих восточных форпостов группы в позднем триасе.

Контекст времени делает эту кость еще более ценной. В конце карнийского века (как раз тогда, когда жил японский дицинодонт) численность этих животных в северной Пангее начинает резко падать. К концу триаса группа полностью исчезает. Это значит, что череп из Ямагути — это свидетельство финального этапа существования некогда могущественного клана на самой дальней восточной окраине континента.

Ученые надеются, что будущие раскопки в угленосных толщах группы Мине помогут ответить на главный вопрос: был ли этот дицинодонт местным эндемиком, отрезанным от мира океаном, или частью мощного миграционного потока, связывавшего Китай, Урал и Японию в последние миллионы лет триасового периода.

Результаты исследования опубликованы в Journal of Vertebrate Paleontology.

Изображение: разработано Мagnific.