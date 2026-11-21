Армия РФ нанесла удар по парковке у ресторана в Кривом Роге; двое погибших, около 50 раненых
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Вечером в пятницу, 20 ноября, российские войска нанесли удар по центру Кривого Рога. По данным местных властей, сначала по парковке у популярного в городе ресторана были выпущены две баллистические ракеты, а позже, во время проведения аварийно-спасательной операции, по тому же месту ударили три реактивных беспилотника.
В результате атаки погибли два человека: 20-летняя девушка-фельдшер скорой помощи и семилетний мальчик.
Ранения получили 47 человек, сообщил председатель городского Совета обороны Александр Вилкул. Среди пострадавших – шестеро детей, в том числе трехлетняя девочка и четырехлетний мальчик; 27 раненых находятся в тяжелом состоянии.
Повреждены 23 многоквартирных дома, больница и коммерческие объекты. Кроме того, в трех районах города зафиксировано снижение давления воды, ограничения подачи газа и перебои с электроснабжением.
Российская сторона пока не комментировала этот удар.