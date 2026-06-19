Петербуржцам покажут 15-метровый борщевик, способный быстро заменить лес

В петербургском Ботаническом саду имени Петра Великого представят уникальный 15-метровый борщевик нового поколения. Растение было выращено специалистами Ботанического института совместно с биологами из китайского Уханя в рамках программы по созданию особо устойчивых видов флоры.

Как сообщили учёные, новый борщевик устойчив ко всем известным гербицидам и способен полностью восстанавливаться после скашивания, выжигания и обработки тяжелой строительной техникой. По словам исследователей, при попытке выкорчевывания растение издаёт звук, отдаленно напоминающий смех.

Для посещения павильона с борщевиком всем гостям придется надеть дыхательные маски и костюмы химической защиты. Сотрудники сада предупреждают, что испарения и сок растения способны вызывать ожоги кожи и дыхательных путей.

«Петр I всю жизнь сажал дубы, а надо было суперборщевик. Он растёт в 300 раз быстрее, не требует ухода и полностью замещает древесные породы. Это вопрос технологического суверенитета. Скоро у нас будут свои лесоматериалы: дом из борщевика, забор из борщевика, паркет из борщевика», – заявил представитель института.

Администрация Петербурга уже выделила дополнительное финансирование на дальнейшие исследования. В Ботаническом институте напомнили, что эксперименты с растением ведутся уже несколько лет, а временная экспозиция борщевика за это время давно стала постоянной и в настоящее время является крупнейшей экспозицией сада.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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