 

Хорватия отказалась давать аккредитацию новому израильскому послу

19.05.2026, 10:19, Разное
Канцелярия президента Хорватии Зорана Милановича, известного своей антиизраильской позицией, сообщила об отказе выдавать агреман новому послу Израиля в этой стране Нисану Амдору. Агреман – необходимое для назначения официальное согласие принимающей стороны.

«Государство Израиль нарушило неписанное правило, опубликовав имя предложенного посла до того, как этот человек получил одобрение президента Республики Хорватия. В связи с политикой нынешнего израильского правительства он и не получит такого одобрения», – говорится в заявлении.

Каденция нынешнего израильского посла Гарри Корена истекает в конце мая. Корен, родившийся в 1959 году в Риге и репатриировавшийся в начале 70-х годов, занимал также должности посла в Латвии и Литве, РФ и Чехии. Как ожидается, Амдор сменит его, но как временный поверенный в делах – это не требует одобрения принимающей стороны.

Миланович выступал с обвинениями Израиля в геноциде и терроре. «Оскорбительная риторика президента Хорватии неприемлема. Его полный ненависти язык, когда он говорит об Израиле и сионизме, отражает его антисемитизм», – сообщил несколько месяцев назад министр иностранных дел Гидеон Саар.

Добавим, что первым об отказе выдавать агреман сообщил Ynet. По информации издания, семимесячные попытки заручиться согласием принимающей стороны не увенчались успехом, и это первый подобный случай в истории Хорватии. Заявление канцелярии Милановича следует воспринимать как ответ на публикацию.

