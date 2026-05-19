 

«Хасид в багажнике» — израильтянин осужден в США за попытку провоза в страну нелегала с судимостью

19.05.2026, 7:49, Разное
  Поддержать в Patreon

Гражданин Израиля и США Исраэль Андан, 46-летний хасид гурского направления, приговорен в Нью-Йорке к 130 дням тюрьмы после того, как был признан виновным в незаконном провозе человека через границу в багажнике автомобиля.

Андан был задержан в январе 2026 года американскими таможенниками на пограничном переходе у Ниагарского водопада: он ехал на автомобиле с канадскими номерами и скрывал в багажнике хасида Гур Элазара Вигдоровица, которому ранее был запрещен въезд в США.

Вигдоровиц, по данным следствия, ранее был судим за нападение, вымогательство, подделку документов и контрабанду наркотиков.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.05 / В Австралии нашли тысячелетнюю могилу собаки динго

19.05 / Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

19.05 / ВСУ — ночью перехвачены 180 из 209 БПЛА. МО РФ — сбиты 315 беспилотников

19.05 / Неопознанный летающий объект, который видели астронавты миссии Gemini-11, оказался дирижаблем Общества плоской Земли

19.05 / Кортеж Трампа в Китае сопровождали загадочные автомобили

19.05 / Умер буддийский учитель лама Оле Нидал

19.05 / Возможность миграции жизни с Марса на Землю подтвердили экспериментально

19.05 / Генштаб ВСУ — данные о потерях армии РФ на 1546-й день войны

19.05 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1545-й день войны

19.05 / Посол Израиля в США — J Street – «раковая опухоль в еврейской общине»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике