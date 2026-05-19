 

ВСУ — ночью перехвачены 180 из 209 БПЛА. МО РФ — сбиты 315 беспилотников

19.05.2026, 8:18, Разное
Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 19 мая 2026 года российские военные выпустили по Украине 209 БПЛА-камикадзе и беспилотников других типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 180 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания 27 ударных БПЛА в 15 локациях, а также падения фрагментов в 5 локациях. Причинен ущерб в Харьковской, Черниговской и Одесской областях, есть погибшая и пострадавшие.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 мая на территории Российской Федерации были перехвачены 315 украинских БПЛА самолетного типа (сколько перехватить не удалось, не сказано). Перехваты осуществлялись над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем. Сведения о причиненном ущербе уточняются.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

