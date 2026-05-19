 

Вэнс — «Президент не хочет войны, но сделает это, если придется»

19.05.2026, 21:15, Разное
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил во вторник, 19 мая, что имеются два варианта развития событий: либо Иран заключает сделку и отказывается от ядерного оружия, либо США возобновляют военную кампанию.

«Мы не заключим сделку, которая позволит Ирану иметь ядерное оружие. Как только что заявил мне президент, мы в полной боевой готовности. Мы не хотим идти этим путем, но президент готов и способен сделать это, если придется», – заявил Вэнс журналистам в Белом доме, передает Reuters.

По словам Вэнса, в переговорах достигнут значительный прогресс, и он считает сделку возможной. «Мы полагаем, что иранцы хотят договориться», – заявил он, подчеркнув, что США ведут переговоры «добросовестно». Вместе с тем Вэнс предупредил, что появление у Ирана ядерного оружия станет «первой костяшкой домино», которая запустит гонку вооружений по всему миру: страны Персидского залива начнут стремиться к собственному ядерному арсеналу, а за ними последуют другие. «Мы хотим, чтобы число стран, обладающих ядерным оружием, оставалось небольшим», – заявил он.

Вэнс также отметил, что у Вашингтона и Тегерана есть возможность «перезагрузить» отношения, «но для танго нужны двое». На вопрос о возможной передаче иранского обогащенного урана РФ он ответил, что это «не входит в планы американского правительства, и иранцы этот вопрос не поднимали».

Заявления вице-президента прозвучали через несколько часов после того, как Трамп сообщил, что был «в одном часе» от приказа нанести удар по Ирану, и дал Тегерану срок до конца недели.

