 

В Тыве учредили государственную награду в честь покорителя Руси

19.05.2026, 17:34, Разное
  Поддержать в Patreon

Верховный хурал Республики Тыва, субъекта Российской Федерации, принял решение об учреждении ордена Субэдэя – выдающегося монгольского полководца, ближайшего сподвижника Чингисхана.

Как пишет «Коммерсант», награда будет вручаться за «исключительные заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, проявленные при защите территориальной целостности и интересов России, а также за особые заслуги в области обеспечения безопасности».

«Вы все прекрасно понимаете, в связи с чем это делается. Сейчас идет СВО, и многие ребята достойно выполняют свой долг воинский. Бывает так, что они удостаиваются государственных наград, бывает так, что их заслуги иногда недооцениваются. Есть необходимость отмечать их заслуги и у себя на родине», – заявил полномочный представитель главы республики в парламенте Экер-оол Манчын.

Согласно преданию, Субэдэй родился на территории Тывы. Вместе с Джэбэ он возглавлял монгольское войско во время похода в Приазовье в 1223 году, разбив русское войско при реке Калке, а также осуществлял фактическое командование во время походов 1237-1240 годов, в ходе которых были покорены русские княжества, а Киев и Владимир разгромлены.

Отметим, что Калка сейчас называется Кальмиус, она находится на оккупированных Россией территориях восточной Украины, впадая в Азовское море в Мариуполе. В этом плане неудивительно, что награждать орденом будут участников «специальной военной операции».

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.05 / Ученые нашли следы звездной пыли в антарктическом льду

19.05 / В аэропортах заработали пункты «Лучше дома!» – там можно добровольно обменять заграничную путёвку на отечественную

19.05 / Российский «Микрон» начал продажу сувенирных кремниевых пластин

19.05 / Ученые выяснили влияние океанических вихрей на продуктивность морей

19.05 / Российская внешняя разведка пригрозила ударами по латвийским «центрам принятия решений»

19.05 / 80 кораблей-беспилотников пополнят ВМС США для противодействия Китаю

19.05 / Лондонская полиция арестовала 18-летнего Мухаммада, призывавшего рубить евреям головы

19.05 / Россиянам запретят иметь IQ выше, чем у непосредственного руководителя

19.05 / Родословную Христофора Колумба связали с испанской знатью

19.05 / Обычный скотч можно превратить в инновационный накопитель данных

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике