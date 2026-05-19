 

В России начаты учения по применению ядерного оружия

19.05.2026, 10:48, Разное
Министерство обороны РФ сообщило, что с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных Силах Российской Федерации проводится учение по подготовке и применению ядерных сил «в условиях угрозы агрессии».

«К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов», – говорится в сообщении.

Речь идет о 64000 человек личного состава, более чем 7800 единицах военной техники, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установках, более 140 летательных аппаратах, 73 надводных кораблях и 13 подводных лодках, из которых восемь – ракетоносцев стратегического назначения.

«В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории Российской Федерации», – заявляет МО РФ.

