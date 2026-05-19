 

В аэропортах заработали пункты «Лучше дома!» – там можно добровольно обменять заграничную путёвку на отечественную

19.05.2026, 16:15, Разное
  Поддержать в Patreon

В международных аэропортах России начали работать пункты проекта «Лучше дома!» – в них можно добровольно сдать заграничную путёвку и выбрать вместо этого отдых на отечественных курортах.

Обмен производится следующим образом: турист сдаёт имеющиеся у него путёвку и билеты, затем делает доплату в размере стоимости путёвки и билетов на отечественные курорты со сроком через неделю и покидает аэропорт. В назначенное время он сможет отдохнуть в Сочи, Кисловодске или Анапе, не покидая страну и не сталкиваясь с рисками, которые поджидают его за границей.

«Для путешествий по России не требуется заграничный паспорт, здесь наших граждан защищает государство и практически везде принимают рубли – мы ожидаем, что эти преимущества должны стать достаточными основаниями, чтобы многие из тех, кто собрался вылетать за границу, передумали и обменяли свои путёвки», – рассказала координатор проекта Светлана Лыкина.

Чтобы создать дополнительную мотивацию, на пунктах будут вручать подарки – те, кто согласятся добровольно обменять путёвки, получат на выбор кепку или трёхцветную авторучку с символикой проекта «Лучше дома!». Также туристы смогут по акционной цене оформить страховку «Я в порядке» (не покрывает инциденты, связанные с текущей оперативной обстановкой, несчастные случаи, ДТП и другие происшествия).

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.05 / Ученые нашли следы звездной пыли в антарктическом льду

19.05 / Российский «Микрон» начал продажу сувенирных кремниевых пластин

19.05 / Ученые выяснили влияние океанических вихрей на продуктивность морей

19.05 / Российская внешняя разведка пригрозила ударами по латвийским «центрам принятия решений»

19.05 / 80 кораблей-беспилотников пополнят ВМС США для противодействия Китаю

19.05 / Лондонская полиция арестовала 18-летнего Мухаммада, призывавшего рубить евреям головы

19.05 / Россиянам запретят иметь IQ выше, чем у непосредственного руководителя

19.05 / Родословную Христофора Колумба связали с испанской знатью

19.05 / Обычный скотч можно превратить в инновационный накопитель данных

19.05 / Отрасль фармацевтики столкнулась с дефицитом кадров при стремительном росте рынка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике