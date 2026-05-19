В аэропортах заработали пункты «Лучше дома!» – там можно добровольно обменять заграничную путёвку на отечественную

В международных аэропортах России начали работать пункты проекта «Лучше дома!» – в них можно добровольно сдать заграничную путёвку и выбрать вместо этого отдых на отечественных курортах.

Обмен производится следующим образом: турист сдаёт имеющиеся у него путёвку и билеты, затем делает доплату в размере стоимости путёвки и билетов на отечественные курорты со сроком через неделю и покидает аэропорт. В назначенное время он сможет отдохнуть в Сочи, Кисловодске или Анапе, не покидая страну и не сталкиваясь с рисками, которые поджидают его за границей.

«Для путешествий по России не требуется заграничный паспорт, здесь наших граждан защищает государство и практически везде принимают рубли – мы ожидаем, что эти преимущества должны стать достаточными основаниями, чтобы многие из тех, кто собрался вылетать за границу, передумали и обменяли свои путёвки», – рассказала координатор проекта Светлана Лыкина.

Чтобы создать дополнительную мотивацию, на пунктах будут вручать подарки – те, кто согласятся добровольно обменять путёвки, получат на выбор кепку или трёхцветную авторучку с символикой проекта «Лучше дома!». Также туристы смогут по акционной цене оформить страховку «Я в порядке» (не покрывает инциденты, связанные с текущей оперативной обстановкой, несчастные случаи, ДТП и другие происшествия).

