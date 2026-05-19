 

Умер буддийский учитель лама Оле Нидал

19.05.2026, 7:18
  Поддержать в Patreon

18 мая в возрасте 85 лет в Имменштадте-им-Альгой (Германия) умер датский буддийский учитель лама Оле Нидал, один из самых известных западных популяризаторов тибетского буддизма школы Карма Кагью и основатель международной сети центров Diamond Way Buddhism.

Оле Нидал родился в Копенгагене в 1941 году. В конце 1960-х вместе с женой Ханной Нидал он познакомился в Непале с тибетскими учителями, в том числе с 16-м Кармапой Рангджунгом Ригпе Дордже, после чего начал распространять учение Карма Кагью на Западе. С 1970-х годов Нидал много ездил с лекциями и медитационными курсами, а основанное им движение Diamond Way Buddhism создало сотни буддийских центров для мирян в Европе, России, Америке и других странах.

Нидал был автором книг о тибетском буддизме и медитации, включая Entering the Diamond Way, The Way Things Are, Buddha and Love и Fearless Death. Его деятельность вызывала и критику: часть исследователей и буддийских деятелей обвиняла его в чрезмерной вестернизации тибетской традиции и резких высказываниях об исламе. При этом для многих последователей Diamond Way он оставался ключевой фигурой в распространении буддизма Карма Кагью на Западе.

