Трамп объявил, что дает Ирану еще «два-три дня»

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что он вчера был близок к тому, чтобы отдать приказ о нанесении 19 мая удара по Ирану. По его словам, «до принятия решения о начале операции оставался один час».

При этом президент США повторил, что иранское руководство «умоляет о сделке», но в случае, если она не будет достигнута в ближайшие дни, возобновятся боевые действия.

В продолжение беседы Трамп уточнил, что он дает Ирану «два-три дня», чтобы вернуться к переговорам. «Я говорю о двух-трех днях. Это может быть пятница, суббота, воскресенье, а может, начало следующей недели. Ограниченный период времени, потому что мы не можем позволить им получить ядерное оружие».

Накануне вечером президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что отменил запланированный на 19 мая военный удар по Ирану по просьбе эмира Катара, наследного принца Саудовской Аравии и президента ОАЭ.

По словам Трампа, лидеры трех государств обратились к нему с просьбой воздержаться от атаки, поскольку «в настоящее время ведутся серьезные переговоры» и, по их мнению, «сделка будет достигнута, и она будет приемлема для Соединенных Штатов, а также для всех стран Ближнего Востока».

При этом издание The Wall Street Journal процитировало официальные источники в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре, которые утверждали, что им ничего не было известно о планах немедленной атаки.