 

Скандинавские петроглифы оказались свидетельствами регистрации браков

19.05.2026, 10:30, Разное
  Поддержать в Patreon

Наскальное искусство Южной Скандинавии эпохи бронзы — одна из самых ярких традиций древней Европы. Основные скопления петроглифов сосредоточены вдоль побережий Швеции и Норвегии, а ключевые центры расположены в районах Энчепинга, Норрчепинга, Танума и Богуслена. Выделяют шесть главных типов изображений: чашечные углубления, лодки, антропоморфные и зооморфные фигуры, подоморфы — отпечатки ступней — и круги.

Традиционно наскальное искусство бронзового века обсуждали как набор изображений и символов. Еще в начале прошлого века их связывали с культами плодородия, а позднее эти изображения были типологизированы. В последние годы, однако, исследователи все чаще обращают внимание на материальность петроглифов — их расположение относительно воды, трещин и минеральных жил в скальной породе.

Авторы нового исследования предложили рассматривать петроглифы не как картины, а как физические «устройства», созданные для определенных действий. Ученые анализировали подоморфы — выбитые в скалах отпечатки босых и обутых ног людей.

Такие петроглифы встречаются только в Скандинавии, почти не имея аналогов в наскальном искусстве Европы того же времени, за исключением единичных случаев на Британских островах, в Иберии и итальянских Альпах. Подоморфы почти отсутствуют на бронзовых изделиях и погребальных стелах, в отличие от лодок, людей и животных. Тем не менее это единственный мотив, который примерно одинаково распространен как на побережье, так и на удаленных от моря памятниках.

Исследование построили как детальный анализ размещения 627 подоморфных мотивов более чем на 140 памятниках региона Меларен в центрально-восточной части Швеции. Авторы научной работы анализировали размеры следов, их ориентацию, сочетаемость друг с другом и с другими типами мотивов и связь с микрорельефом скал. Результаты исследования опубликованы в издании Oxford Journal of Archaeology.

Древние художники вдохновились следами динозавров Ученые из Бразилии пришли к выводу, что местное население, жившее на территории этой страны от трех до девяти тысяч лет назад, рисовало петроглифы, вдохновившись следами динозавров. Возможно, древн… naked-science.ru

Как показало исследование, большинство следов ориентировано по линии древнего берега и уклону скал. Многие расположены так, чтобы по ним стекала вода или чтобы их периодически захлестывало волнами. Некоторые следы вписаны в минеральные прожилки, например кварцевые, что выделяет их на фоне камня. Такое размещение ученые считают не случайным. Контакт с водой и минералами, вероятно, «активировал» петроглиф, наделяя его силой. 

Кроме того, длина подоморфов варьируется от шести до 48 сантиметров, но самые распространенные — 18-25 сантиметров, что соответствует стопе ребенка 7-10 лет. При этом большинство следов встречается либо поодиночке, либо парами. В парах следы почти никогда не идентичны: один длиннее или шире другого, у них разная глубина, разное количество штрихов, иногда они даже ориентированы в противоположные стороны. Авторы статьи интерпретировали это как указание на то, что каждый след в паре принадлежал разным людям — возможно, разного возраста или пола. Во многих случаях второй след явно добавлен позже в ответ на появление первого. 

Таким образом, одиночный подоморф был своего рода материальным приглашением. Его оставляли с расчетом, что позже кто-то добавит к нему парный отпечаток. Создание такой пары в долговечном камне становилось способом закрепления отношений между двумя людьми, будь то дружба, союз или брак. В пользу этой трактовки говорит и то, что на поздних этапах появляются сросшиеся пары с общим контуром — как бы сокращенная, итоговая форма того же ритуала.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

19.05 / В России начаты учения по применению ядерного оружия

19.05 / Хорватия отказалась давать аккредитацию новому израильскому послу

19.05 / В Вашингтоне началось строительство триумфальной арки в честь победы над Ираном

19.05 / Двигатель ПД-8 для российского пассажирского лайнера «Суперджет» прошел все сертификационные испытания

19.05 / Физики выяснили, что происходит внутри устойчивого вихря

19.05 / В пещере на Мальдивах обнаружены тела пропавших итальянских дайверов

19.05 / Древние каменные горшки в Лаосе оказались семейными склепами

19.05 / В Австралии нашли тысячелетнюю могилу собаки динго

19.05 / Жители древней Ладоги питались трехметровыми осетрами

19.05 / ВСУ — ночью перехвачены 180 из 209 БПЛА. МО РФ — сбиты 315 беспилотников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике