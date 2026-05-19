Россиянам запретят иметь IQ выше, чем у непосредственного руководителя

Депутаты Государственной Думы в третьем чтении приняли поправки в Трудовой кодекс, запрещающие сотруднику иметь IQ выше, чем у непосредственного руководителя. Нарушение грозит автоматическим увольнением в течение одного дня.

Контролировать процесс поручено искусственному интеллекту через «Госуслуги» – он будет еженедельно проводить тесты на IQ среди всех трудоустроенных граждан. Авторы инициативы поясняют, что мера устранит когнитивный диссонанс в коллективах, где подчинённые ставят начальников в неловкое положение незапланированными знаниями. Особо умных граждан обещают заносить в специальный реестр, а также проводить для них специальные тренинги по понижению интеллекта.

«Народная мудрость «ты начальник – я дурак» перестаёт быть фигурой речи и становится юридически обязывающей нормой, – заявил глава комитета по трудовым отношениям Андрей Свинцов. – Если руководителю для принятия решений достаточно его текущих знаний, зачем подчинённому демонстрировать избыточную эрудицию?»

