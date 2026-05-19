 

Российский «Микрон» начал продажу сувенирных кремниевых пластин

19.05.2026, 15:33, Разное
Изображение: Микрон

Российский производитель полупроводников «Микрон» расширил ассортимент сувенирной продукции, дополнив его 200-мм кремниевыми пластинами, на которых размещено от 30 до 120 000 чипов, а также пробирками с воздухом, собранным в чистом производственном помещении (ЧПП).

Пластины, заключенные в рамки (белые, черные или с узором), предлагаются за 12 500 рублей в 12 вариантах оформления. При этом их тираж ограничен, что повышает ценность такого сувенира. Его размеры составляют 270 × 270 мм при толщине 15 мм и массе около 365 г.

Какие наборы чипов будут размещаться на сувенирных пластинах, неизвестно, но на одном из образцов присутствуют микроконтроллеры Amur MIK32 с архитектурой RISC-V, массовые продажи которых «Микрон» начал в 2024 году.

Изображение: Микрон

Пробирки с образцами воздуха, взятого в ЧПП, обойдутся в 155 рублей. Кроме того, на сайте производителя можно найти и другие сувениры — кружки и магниты.Источник &#8212 Микрон

