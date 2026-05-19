Российская внешняя разведка пригрозила ударами по латвийским «центрам принятия решений»

Служба внешней разведки РФ выступила с заявлением, в котором утверждается, что украинские власти намерены использовать территорию балтийских стран для запуска БПЛА по тыловым регионам РФ. Согласно утверждениям, эти страны уже открыли воздушное пространство украинским БПЛА.

«Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции. Украинцы делали акцент на том, что точное место запуска БПЛА определить будет невозможно. В результате пещерная русофобия нынешних правителей Латвии оказалась сильнее способности к критическому мышлению и чувства самосохранения», – заявляет СВР.

Российские спецслужбы утверждают, что в Латвию уже направлены военнослужащие Сил беспилотных систем ВСУ, и перечисляют военные базы, где они, якобы, дислоцируются: «Остается посочувствовать наивности латвийских руководителей. Современные средства разведки позволяют надежно установить координаты точки старта БПЛА».

«При этом нелишним будет напомнить, что координаты центров принятия решений на латвийской территории хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», – заявляет СВР.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич заявил: утверждения РФ о предоставлении латвийского воздушного пространства украинским БПЛА – ложь. О том, что РФ ведет против Латвии кампанию дезинформации, сказала и министр иностранных дел Байба Браже.

Напомним, что 13 мая Государственная дума РФ приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении закон, позволяющий по решению президента использовать формирования Вооруженных сил РФ для защиты российских граждан, подвергающихся преследованию за границей. Он делает балтийские государства особенно уязвимыми перед российской агрессией.