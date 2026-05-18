 

Президент Ирландии — «Горжусь сестрой, задержанной Израилем при перехвате «Флотилии Сумуда»

18.05.2026, 23:19, Разное
Президент Ирландии Кэтрин Коннолли заявила, что «очень гордится» своей сестрой – врачом Маргарет Коннолли, участвовавшей в прорыве морской блокады Газы и задержанной израильскими военными. «Я также очень переживаю за нее, а также за ее друзей, участвующих во флотилии», – сказала президент журналистам в Лондоне после встречи с королем Великобритании Карлом III, пишет Irish Independent.

Маргарет Коннолли заранее записала видеообращение на случай своего задержания: «Если вы смотрите это видео, значит, я похищена с нашего судна израильскими оккупационными силами и незаконно удерживаюсь в израильской тюрьме». Она назвала участие во флотилии своим долгом «как матери, врача и человека».

По данным израильских СМИ, к вечеру 18 мая израильские ВМС перехватили не менее 35 из 57 судов флотилии, задержав около 300 активистов.

