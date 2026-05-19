Посол Израиля в США — J Street – «раковая опухоль в еврейской общине»

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер назвал организацию J Street «раковой опухолью в еврейской общине».

Выступая на конференции Национальной рабочей группы по борьбе с антисемитизмом в Музее Библии в Вашингтоне, Лейтер заявил, что «хуже всего в J Street – ее двуличие».

«Как можно быть произраильской организацией и продвигать оружейное эмбарго против страны, которая ведет войну на семи фронтах против прокси Ирана?» – заявил израильский посол.

Заявление Лейтера прозвучало на фоне решения J Street добиваться постепенного прекращения грантовой военной помощи Израилю, начиная с 2028 года.

J Street – американская либеральная еврейская лоббистская организация, созданная как «произраильская и промирная» альтернатива более правому произраильскому лобби. Базируется в Вашингтоне и выступает за сохранение Израиля как еврейского и демократического государства, дипломатическое урегулирование палестино-израильского конфликта и принцип «двух государств для двух народов». Организация резко критикует политику правых правительств Израиля в отношении палестинцев и поселенческого движения.