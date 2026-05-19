Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1545-й день войны

Минобороны РФ 18 мая 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете минобороны утверждается: «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также военным аэродромам. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Писаревка, Бачевск и Рясное Сумской области. В Харьковской области поражены формирования двух механизированных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Бударки и Захаровка Харьковской области. Противник потерял до 190 военнослужащих, 24 автомобиля, три орудия полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Яремовка Харьковской области, Красный Лиман, Татьяновка, Пришиб, Пискуновка и Сидорово Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 22 автомобиля, артиллерийское орудие и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Тихоновка и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новогригоровка, Кучеров Яр, Новый Донбасс, Белицкое, Белозерское Донецкой Народной Республики, Новоподгородное и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и три орудия полевой артиллерии, включая 155 мм самоходную артиллерийскую установку «Caesar» производства Франции. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Покровское Днепропетровской области, Омельник, Киевское и Лесное Запорожской области. ВСУ потеряли более 270 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах Желтая Круча и Григоровка Запорожской области. Уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, 17 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 157 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 265 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Силами Черноморского флота в северной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 148192 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29353 танка и других боевых бронированных машин, 1723 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34981 орудие полевой артиллерии и минометов, 61893 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 217800 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести более 191 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно 15400 мирных жителей, в том числе около 800 детей; более 42000 гражданских, включая примерно 2600 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.