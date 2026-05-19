Обычный скотч можно превратить в инновационный накопитель данных

Натан Кейм, профессор физики из Университета Пенсильвании, совместно с коллегами разработал первый в своем роде вид памяти, который использует изменения механических свойств материала. При этом сам материал — в данном случае обычный скотч — почти не меняет своей структуры и функциональных свойств. А процессы записи и считывания данных не требуют значимых расходов энергии.

Это пока что даже не прототип, а экспериментальная технология по реализации принципа «памяти точки возврата». В большинстве устройств с последовательным вводом данных перезапись происходит при переходе через позицию обнуления. Например, если вы неправильно ввели комбинацию чисел в замке сейфа, вам нужно вернуться в исходное положение и начать ввод заново. Такая система не запоминает предыдущий ввод – эти данные о прошлых операция, пусть и некорректные, будут потеряны навсегда, если не подключить специальное запоминающее устройство, что сильно усложнит конструкцию.

В своих экспериментах Кейм с коллегами обнаружили, что если приклеивать скотч по частям, с некоторым расстоянием между итерациями, то в месте склеивания образуется особая связь ленты с поверхностью. В дальнейшем, если отклеить ленту и приклеить заново, сила адгезии в этих местах будет отличаться от общих показателей. Ее можно измерить, а если прикладывать разные усилия при приклеивании ленты, то и данные в таких точках будут разниться. Получаются аналоги ячеек памяти, куда можно поместить закодированную информацию.

Скотч вряд ли станет физической основой для таких накопителей, уже хотя бы потому, что клевой состав со временем деградирует, и данные будут исчезать сами по себе. Это запрос к специалистам по материаловедению, которые должны разработать соответствующие составы. Но сам принцип многократной записи данных на носитель просто по мере эксплуатации этого предмета, без использования специальных устройств, может стать революционным. Представьте датчик или «умную одежду», которые собирают информацию о вашем здоровье пока вы их носите, но без каких-либо затрат энергии или подключения к другим устройствам.Источник — Pennsylvania State University