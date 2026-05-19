Несмотря на введённый сухой закон, центр Екатеринбурга сотрясают пьяные бесчинства библиотекарей

Запрет на продажу алкоголя, введённый в центре Екатеринбурга на время проведения Всероссийского библиотечного конгресса, не предовратил пьяные беспорядки – библиотекари всё-таки вырвались за пределы «сухого» периметра и добыли горячительные напитки.

Власти города уже признали, что ошиблись, когда решили ограничить продажу алкоголя всего в одном квартале площадью 36 тысяч м² – дойти до ближайшего алкомаркета от места проведения конгресса можно за 10 минут. В результате пьяные библиотекари пристают к прохожим с вопросами вроде «Сколько единиц хранения во Всероссийской государственной библиотеке имени Ленина?» и вступают в стычки с ветеранами пионерской организации, которые гуляют по городу в честь Дня пионерии.

«Главный навык библиотекаря – искать, мы каждый день ищем! Ищем библиографические карточки, ищем затерявшиеся книги, ищем должников. И мы не найдём, где выпить? Ха! Мы проводим свою жизнь в тишине и пыли, так что дайте нам один раз в год оторваться», – заявила одна из участниц конгресса.

Держать себя в руках удаётся только зарубежным гостям – библиотекарям из КНДР, которые дисциплинированно перемещаются строем с журналами «Корея» в правой руке и даже близко не подходят к границе запретной зоны. Полиция пока не решается задерживать пьяных, а екатеринбуржцы охотно показывают делегатам конгресса, где можно поближе и подешевле купить спиртное.

Оперативный штаб, собравшийся в мэрии, рассматривает возможность полностью запретить продажу алкоголя в городе до 21 мая.

