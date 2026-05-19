 

Неопознанный летающий объект, который видели астронавты миссии Gemini-11, оказался дирижаблем Общества плоской Земли

19.05.2026, 8:15, Разное
Специалисты NASA наконец идентифицировали загадочный объект, полвека тревоживший умы уфологов. Неопознанный аппарат, зафиксированный астронавтами Питом Конрадом и Ричардом Гордоном в сентябре 1966 года во время миссии Gemini-11, оказался экспериментальным дирижаблем, запущенным активистами Общества плоской Земли для проверки теории заговора на высоте. 

Историческая запись переговоров, где Конрад восклицает: «Я вижу нечто, похожее на длинную сигару с платформой!», получила исчерпывающее объяснение: это был дирижабль с нарисованным на борту лозунгом «Купол реален». Расследование возобновили после того, как в архивах самого Общества обнаружилась бухгалтерская ведомость с графой «фольга для маскировки под инопланетян, 50 ярдов». Выяснилось, что плоскоземельцы предприняли дерзкую попытку достичь края земного диска, однако из-за навигационной ошибки и встречного ветра их аппарат вынесло прямиком на орбитальную траекторию Gemini-11. Астронавты, приняв серебристый силуэт за внеземной корабль, сообщили на Землю «о неопознанном объекте с признаками искусственного происхождения», чем невольно породили одну из самых живучих легенд космической эры.

«Мы всего лишь хотели долететь до Ледяной стены и ткнуть в неё пальцем, а в итоге вошли в учебники по уфологии, – признался действующий председатель Общества плоской Земли. – Наши предшественники были смелыми парнями, пусть и с неисправным барометром. Долгие годы мы думали, что NASA скрывает доказательства плоской формы мира, а оказалось, это они нас скрывали. Теперь мы намерены подать иск о признании нашего дирижабля первым частным космическим кораблём – всё-таки он поднялся выше, чем Брэнсон с Безосом, и на полвека раньше».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

