Нападение на Исламский центр в Сан-Диего — трое убитых, нападавшие, по версии полиции, застрелились

Полиция Сан-Диего сообщает, что в результате стрельбы у Исламского центра в Сан-Диего были убиты пять человек, включая двух нападавших.

По данным полиции, двое подростков 17 и 18 лет открыли огонь у Исламского центра около 11:40 по местному времени, убив трех взрослых мужчин. Среди погибших был охранник мечети; в полиции заявили, что его действия, вероятно, помогли сократить число жертв.

Оба подозреваемых были найдены мертвыми в автомобиле в нескольких кварталах от места нападения. По версии следствия, они покончили с собой.

Начальник полиции Сан-Диего Скотт Уол заявил, что нападение расследуется как преступление на почве ненависти (теракт). По его словам, с учетом того, что целью стал исламский центр, полиция исходит из этой версии, пока она не будет опровергнута. Следователи также обнаружили признаки «обобщенной риторики ненависти» у подозреваемых, однако о конкретных угрозах в адрес этой мечети до нападения не сообщалось. К расследованию подключено ФБР.

За несколько часов до нападения мать одного из подозреваемых обратилась в полицию, сообщив, что ее сын пропал, может быть склонен к самоубийству и уехал на семейном автомобиле, взяв с собой оружие. После этого полиция начала розыск, однако подростки успели добраться до исламского центра.

По данным Reuters, нападавшие были одеты в камуфляжную одежду. После стрельбы у мечети они также обстреляли находившегося неподалеку рабочего-озеленителя, но он не пострадал.

При Исламском центре действует школа «Аль-Рашид». В момент нападения в комплексе находились дети, все они были эвакуированы и не пострадали. Родителей направляли в пункты воссоединения с детьми.

Имам Исламского центра в Сан-Диего Таха Хассане заявил, что община «никогда не сталкивалась с такой трагедией».

Исламский центр, подвергшийся нападению, считается крупнейшей мечетью округа Сан-Диего. Нападение произошло за несколько дней до праздника Ид аль-Адха.

Власти Калифорнии и мусульманские организации США осудили нападение. Полиция усилила охрану исламских центров в ряде городов.